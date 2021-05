Dippoldiswalde

Im Umfeld des Dippoldiswalder Bahnhofs und des Bahnhofs in Ulberndorf hat die Polizei am Wochenende Plakate abgenommen und sichergestellt. Auch in den Thiendorfer Ortsteilen Kleinnaundorf, Sacka und Würschnitz fanden sich ähnliche Plakate an Bäumen und Schaukästen.

Wie die Beamten mitteilen, seien die Aufschriften der Reichsbürgerszene zuzuordnen gewesen. Daher hat in beiden Fällen der Staatsschutz die Ermittlungen übernommen.

Von fkä