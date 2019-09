Radeburg

Bei einer Durchsuchung in Radeburg hat die Polizei am Donnerstagvormittag drei Luftdruckwaffen und eine Schreckschusswaffe sichergestellt. Die Razzia erfolgte zwischen 7 und 11 Uhr in zwei verschiedenen Objekten. Im Raum stand der Verdacht eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Auch Beamte des Spezialeinsatzkommandos Sachsen (SEK) waren sicherheitshalber vor Ort. Im Vorfeld war nicht klar, ob der Tatverdächtige auch im Besitz scharfer Schusswaffen war. Gefunden wurde in dieser Hinsicht nichts.

Von fkä