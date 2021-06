Polizei stellt Ladendieb in Großenhain

Großenhain

Am Mittwochnachmittag haben Beamte des Polizeireviers Großenhain einen Ladendieb (51) gestellt.

Laut Polizei hatte der Mann in einem Geschäft am Kirchplatz eine Flasche Weißwein gestohlen und sie in seinen Rucksack gepackt. Anschließend verließ er den Laden ohne zu bezahlen. Alarmierte Polizisten konnten den 51-jährigen Deutschen noch in der Nähe festsetzen.

Es stellte sich heraus, dass er ein Messer einstecken hatte. Mittels eines beschleunigten Verfahrens wurde der Mann zwischenzeitlich zu einer Bewährungsstrafe verurteilt.

Von tik