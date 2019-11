Wilsdruff

Freitaler Polizisten haben am frühen Sonntagmorgen einen Einbrecher in einem Haus an der Parkstraße in Wilsdruff gestellt. Ein Zeuge sah Taschenlampenlicht in der Wohnung und informierte daraufhin die Beamten.

Die Polizei überraschte den 40-jährigen Tatverdächtigen daraufhin in der Wohnung: Anfangs wehrte er sich gegen das Festhalten und flüchtete – doch nicht lange. Die Beamten der Freitaler Polizei konnten ihn schließlich stellen und festnehmen.

In der Wohnung waren sämtliche Räume und Schränke durchwühlt. Bei der Festnahme stellten die Beamten Diebesgut fest, das der Tatverdächtige bei sich trug.

Der 40-Jährige muss sich nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls und wegen Widerstand gegen Vollzugsbeamte verantworten.

Zur Höhe des Diebstahls- und Sachschadens ist bis dato noch nichts bekannt.

Von FFO