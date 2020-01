Meißen

Polizisten haben am Montag drei mutmaßliche Ladendiebe im Alter von 30, 31 und 40 Jahren festgenommen. Die Männer waren zuvor in einem Lebensmittelmarkt an der Poststraße. Dort schoben sie einen Einkaufswagen mit Waren im Wert von rund 680 Euro ohne zu bezahlen durch den Kassenbereich. Ein Mitarbeiter sprach die drei Männer am Parkplatz an, woraufhin sie die Flucht mit einem VW Polo ergriffen. Das Diebesgut ließen sie in der Eile zurück.

Doch weit sind die dreisten Diebe nicht gekommen: In der unmittelbaren Umgebung erkannten alarmierte Polizisten den Wagen und nahmen die Insassen fest. Nun müssen sich die Männer wegen des Diebstahls verantworten.

Von DNN