Polizei findet weitere Leichenteile im Erzgebirge – Identifikation dauert an

Gornau/Amtsberg

Am vergangenen Donnerstag hatte ein Spaziergänger nahe der B 174 bei Gornau im Erzgebirge Leichenteile entdeckt. Eine großangelegte Suche der Polizei förderte am Wochenende nun weitere menschliche Überreste an einem Waldweg bei Amtsberg zu Tage – nur wenige Kilometer vom ersten Fundort entfernt.

Die Leichenteile wurden zur Untersuchung an die Gerichtsmedizin übergeben, teilte die zuständige Polizeidirektion Chemnitz mit. Aussagen zu den Todesumständen sind derzeit nicht möglich. Auch ist weiterhin nicht klar, ob die Überreste zu einer einzigen Person gehören und wie diese zu Tode kam.

Mit einem Ergebnis der Untersuchungen sei nicht vor Ende der Woche zu rechnen, heißt es. Ermittelt wird zunächst wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt.

Von fkä