Radeberg

Am Oberkircher Ring in Radeberg hat die Polizei Mittwochnachmittag ein an einem Zaun lehnendes Fahrrad sichergestellt. Das Zweirad hat bauliche Besonderheiten. Jemand hatte es mit einem Treibstofftank, einem Zylinder, Motor und Auspuff ausgestattet. Einzig eine Kette fehlt noch zum Betrieb, melden die Beamten.

Nun wird der Besitzer gesucht. Wer etwas weiß, kann sich unter (03578) 352 0 melden.

Von fkä