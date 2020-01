Freital

Bereits im September ist ein 16-Jähriger von einem Unbekannten während einer Busfahrt ins Gesicht geschlagen worden. Inzwischen hat die Polizei die Bilder veröffentlicht, um neue Hinweise zur Identität des Fremden zu bekommen.

Mithilfe diesem Bild fragt die Polizei: Wer kennt den jungen Unbekannten? Quelle: Polizeidirektion Dresden

Der Jugendliche war am 4. September gegen 16.30 Uhr in einem Bus der Linie A von Somsdorf in Richtung Dresden-Löbtau unterwegs, als der Täter im plötzlich ins Gesicht schlug. In Folge dessen stieß das Opfer mit dem Kopf gegen eine Fensterscheibe des Busses und verletzte sich. Der Schläger stieg kurze Zeit später aus dem Bus und entfernte sich in unbekannte Richtung.

Mithilfe der Videoaufzeichnung aus dem Bus liegen der Polizei inzwischen Bilder des unbekannten Mannes vor. Dieser war etwa 19 Jahre alt, zwischen 160 cm und 170 cm groß und von kräftiger Statur. Er hatte kurze Haare und trug zur Tatzeit ein hellgelbes T-Shirt sowie eine Jeans. Wer die Person kenne, möge sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Rufnummer (0351) 483 22 33 melden.

Von mb