Pirna/Heidenau

Die Polizei hat am Sonntag in Pirna und Heidenau einen Radler und zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, die alkoholisiert unterwegs waren. Der 40 Jahre alte Radfahrer wurde in der Nacht zum Sonntag auf der Siegfried-Rädel-Straße in Heidenau kontrolliert. Wegen eines Atemalkoholwerts von 1,8 Promille musste er sein Rad stehen lassen.

Die beiden Autofahrer wurden Sonntagabend bei einer Verkehrskontrolle auf der Struppener Straße in Pirna erwischt. Die Polizei maß bei einem 77-Jährigen 1,5 Promille, bei einem 82-Jährigen etwa 1,2 Promille. Beide Senioren mussten ihren Führerschein abgeben. Alle drei Männer müssen sich auch wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Von fkä