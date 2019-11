Ottendorf-Okrilla

Eine Kamenzer Polizeistreife hat an Donnerstagabend und in der Nacht zum Freitag gleich drei berauschte Autofahrer gestoppt.

Zunächst geriet ein 43-Jähriger an der Gaswerkstraße in die Fänge der Polizei. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von rund 0,84 Promille. Zwei Stunden später dufte ein 39-Jähriger pusten, der mit seinem Wagen auf der Radeburger Straße unterwegs war. 0,62 Promille hatte er im Blut. Beide Fahrer kamen mit einem Bußgeldverfahren davon.

In der Nacht stoppten die Ordnungshütern an der Radeburger Straße dann noch einen letzten Fisch: Ein 33-Jähriger hatte am Steuer 1,12 Promille intus. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr wird auf ihn zukommen.

Von mb