Die Polizei Sachsen hat am Mittwoch ein Foto veröffentlicht, das zwei gesuchte EC-Kartendiebe zeigt. Sie sollen am 9. Dezember 2019 einer 69-Jährigen in Schwepnitz nordwestlich von Kamenz die Geldbörse geklaut haben. Darin befanden sich rund 100 Euro, diverse Papiere und ein EC-Karte.

Mit eben dieser hoben die zwei Männer kurze Zeit später in Bernsdorf ( Landkreis Bautzen) in einer Bankfiliale an der Ernst-Thälmann-Straße 2400 Euro vom Konto der Seniorin ab. Dabei wurde das Duo gefilmt. Einer der Täter wartete in unmittelbarer Nähe, während der andere das Geld aus dem Automaten zog. Zwischendurch übergab einer dem anderen etwas.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Diebstahls und Computerbetrugs und bittet Zeugen um Hinweise zu den Männern und den Fahrzeugen, die sie nutzten.

Während sich das Täterduo gegen 16.20 Uhr in der Bank aufhielt, betraten außerdem eine Frau und ein Kind den Raum. Beide werden gebeten, sich als wichtige Zeugen zu melden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Kamenz unter (03578) 352 – 0 entgegen.

