Nossen

Zu einem schweren Unfall ist es am Mittwochnachmittag auf der A4 in Richtung Dresden kurz vor dem Dreieck Nossen gekommen. Laut ersten Angaben kam ein Mercedes-Fahrer auf der linken Spur aus bisher ungeklärten Gründen von der regennassen Fahrbahn ab. In Folge dessen krachte der Fahrer in die Mittelleitplanke und drehte sich um 180 Grad. Zwei Insassen sollen schwere Verletzungen erlitten haben. Am Auto entstand ein Totalschaden.

Von lc