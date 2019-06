Sebnitz

Ein Pkw mit zwei Insassen ist am Freitagnachmittag auf der Staatsstraße 154 gegen einen Baum gefahren. Beide Personen wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich auf der Staatsstraße 154 zwischen Langburkersdorf und Sebnitz. In Höhe der Einfahrt zum Berg „Unger“ kam der silberne Chevrolet nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Zusammenprall mit einem Baum erlitten der Mann am Steuer und ein Mitfahrer Verletzungen. Das Auto mit Totalschaden wurde abgeschleppt. Kameraden der Feuerwehr Langburkersdorf beseitigten ausgelaufene Flüssigkeiten.

Die Polizei ermittelt nun zur Unfallursache. Auf der S 154 kam es bis etwa 16.45 Uhr zu Verkehrsbehinderungen.

Von mf