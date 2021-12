Pkw brennt auf BAB 4 bei Wilsdruff

Wilsdruff

Am Sonntagmittag ist ein Mercedes-Benz auf der BAB 4 während der Fahrt in Brand geraten. Bei Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren stand der Wagen bereits in Flammen.

Die beiden Insassen konnten den Wagen rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Ein Mitarbeiter der Autobahnmeisterei, welcher als Ersthelfer vor Ort war, wurde wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Autobahn war während der Löscharbeiten in Richtung Dresden gesperrt. Es bildete sich ein etwa fünf Kilometer langer Stau. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Von Roland Halkasch