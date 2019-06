Pirna

Feuerwehrleute der Pirnaer Hauptwache haben am Donnerstagabend einen Bienenschwarm eingefangen und einem Imker übergeben. Die Tiere waren ihrer Königin gefolgt, die sich nahe eines Wohnhauses an der Wirtstraße/ Ecke Gerhart-Hauptmann-Straße in einem Baum niedergelassen hatte. Bereits zum dritten Mal hätten sich Bienen genau an diesem Ast gesammelt, sagte ein Anwohner.

Gekleidet in eine Schutzmontur fuhr ein Feuerwehrmann mit der Drehleiter zu dem Ast. Er siedelte die „Summsis“ in einen Bienenkasten um und übergab sie einem Imker.

Von mf/ttr