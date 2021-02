Pirna: zwei Autos in Sonnenstein beschädigt

Pirna

Bislang unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen zwei Autos im Pirnaer Ortsteil Sonnenstein beschädigt. Auf einem Parkplatz an der Remscheider Straße schlugen sie die Heckscheibe eines Fiat Punto ein.

Offenbar stahlen die Täter nichts aus dem Auto. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Die Polizei Dresden erfuhr am Samstagvormittag von der Tat.

Polizei Dresden ermittelt

Auch ein Golf an der Struppener Straße blieb nicht verschont: Bislang unbekannte Täter hatten am Freitagabend einen Kratzer in den Lack des Autos von der Fahrer- bis zur hinteren Tür geritzt. Der entstandene Schaden belauft sich ebenfalls auf rund 200 Euro.

Die Polizei ermittelt in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung.

Von ffo