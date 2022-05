Pirna-Copitz

Am späten Montagabend kam es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 17-jährigen Mopedfahrerin schwer und ein 38-jähriger Radfahrer leicht verletzt.

Der Mann war mit seinem Pedelec in Richtung Lohmen unterwegs und wollte nach links in die Dammstraße einbiegen. Dabei stieß er mit der jungen Simson-Fahrerin zusammen, die ihn in diesem Moment überholen wollte. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Von cs