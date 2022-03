Pirna

Auf der Kreuzung Hauptstraße / Schillerstraße in Copitz sind am Dienstagmorgen zwei PKWs zusammengestoßen. Bei dem Verkehrsunfall entstand erheblicher Sachschaden. Nach dem Zusammenprall landeten beide Autos auf der Grünfläche vor der Sportbar „Max“.

Nach Angaben der Polizei war ein VW Fox auf der Hauptstraße von der Stadtbrücke in Richtung Lohmen unterwegs. Die 39-jährige Fahrerin räumte später gegenüber den Beamten ein, das „rot“ an der Ampel an der Kreuzung zur Schillerstraße übersehen zu haben. Der 58-jährigen Fahrerin eines Opel Grandland, die bei „grün“ die Hauptstraße überqueren wollte, nahm sie so die Vorfahrt.

Beide Autos stießen zusammen und rauschten über den Bordstein auf das Stadtgrün. Der schwarze VW legte ein Hinweisschild der Stadtwerke um und kam an einem massiven Zierzaun zum Stehen, der Opel an der Stange eines touristischen Wegweisers.

Während die VW-Fahrerin vom Rettungsdienstpersonal vor Ort behandelt wurde, hatte die Opelfahrerin offenbar leichte Verletzungen erlitten und wurde zur Behandlung in das Klinikum gebracht. Die auch zum Unglücksort geeilten Feuerwehrleute klemmten die Batterien ab und verhinderten, dass Betriebsmittel in das Erdreich eindringen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 14 000 Euro – allein rund 10 000 Euro am Opel.

Von Daniel Förster