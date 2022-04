Pirna

Gegen 12.30 Uhr am Mittwoch sind bei einem Unfall auf der Kreuzung Fabrikstraße/Heidenauer Straße drei Menschen verletzt worden. Eine 58-Jährige fuhr mit ihrem Mercedes auf der Dresdner Straße in Richtung Dresden, als sie an der Kreuzung mit einem 85-jährigen Dacia-Fahrer zusammenstieß, der auf der Fabrikstraße in Richtung Heidenauer Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Fahrer leicht und eine 83-jährige Insassin im Dacia schwer verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang sowie zur Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/4983 22 33 entgegen.

Von cs