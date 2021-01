Pirna

Am Wochenende haben Unbekannte ein Wohnmobil von einem Firmengelände an der Longuyoner Straße gestohlen, berichtet die Polizei.

Die Täter schlugen die Seitenscheibe eines Wohnmobils ein, das vor der Ausfahrt geparkt war und schoben dieses zur Seite. In der Folge begaben sie sich auf das Gelände und stahlen ein rotes Wohnmobil Malibu Van 640 LE im Wert von rund 57.000 Euro. Von einem weiteren Mobil entwendeten sie die Kennzeichentafeln.

Zudem versuchten sie ein weiteres Wohnmobil zu stehlen, was misslang. Bei diesem hebelten sie die Tür auf und manipulierten am Zündschloss. Es gelang ihnen offensichtlich nicht, den Wagen zu starten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 700 Euro.

Von DNN