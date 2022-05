Pirna, OT Graupa

Am Samstagabend wurden Polizeibeamte zu einem Seniorenheim in Graupa gerufen. Ein 84-jähriger Bewohner hatte das Heim verlassen und kehrte anschließend nicht zurück. Da sich der Rentner möglicherweise in einer Gefahrensituation befand, leiteten die Polizisten umfangreiche Suchmaßnahmen ein, bei der auch der neunjährige Malinois-Rüde „Teddy“ zum Einsatz kam.

Kurze Zeit später konnte der Fährtenhund den 84-Jährigen tatsächlich in einem Waldstück nahe der Lohmener Straße in Dresden ausfindig machen. Der Mann hatte sich offensichtlich verlaufen, war gestürzt und hatte leichte Verletzungen erlitten. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Von cs