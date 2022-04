Pirna

Am Montagvormittag kam es an einer Straßenkreuzung in Pirna-Colditz zu einem schweren Unfall. Eine 87-jährige Frau wollte an der Kreuzung zur Schillerstraße die Rudolf-Renner-Straße überqueren. Anstatt die Fußgängerampel zu nutzen, wollte sie auf der anderen Seite der Kreuzung über die Fahrbahn gehen. Nach Augenzeugenberichten war sie in Richtung Hauptstraße unterwegs, als sie bei ihrem Schritt auf die Fahrbahn von einem Kia Venga erfasst wurde.

Der 58-jährige Autofahrer kam aus der Schillerstraße, hielt nach eigenen Angaben an dem Stoppschild und sei dann, als die Ampel für den Verkehr auf der Rudolf-Renner-Straße „rot“ zeigte, nach rechts in selbige in Richtung Pratzschwitzer Straße abgebogen. Nach wenigen Metern kam es zum Zusammenstoß, wobei die Frau stürzte und sich Verletzungen am Kopf zuzog. Bis der Rettungsdienst und Notarzt vor Ort waren, wurde sie von Ersthelfern versorgt. Anschließend brachte sie ein Rettungshubschrauber in die Dresdner Uniklinik.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. An dem Pkw entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Von Daniel Förster