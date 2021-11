Pirna

In Pirna sind am Dienstagmorgen zwei Fahrzeuge auf der sogenannten Möbel-Graf-Kreuzung kollidiert. Nach ersten Informationen stieß die Führerin eines VW Golf dabei beim Abbiegen mit einem Seat Leon zusammen. Dabei kollidierte der Seat auf der Beifahrerseite mit dem VW.

Die 33-jährige Fahrzeugführerin des Golf wurde dabei verletzt und musste per Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 15 000 Euro taxiert. Bisher ist unklar, wer bei der Ampel an der Kreuzung die rote Signalschaltung überfuhr. Die Kreuzung war in Richtung Dresden und in Richtung Fabrikstraße teilweise blockiert.

Von SP