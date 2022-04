Pirna

Am frühen Dienstagnachmittag sind auf der Dresdner Straße eine 27-jährige und eine 61-jährige Autofahrerin mit ihren Wagen zusammengestoßen. Die 27-Jährige wollte mit ihrem BMW 320d von der Fabrikstraße nach links in Richtung Innenstadt abbiegen. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte sie dabei mit der VW-Golf-Fahrerin, die aus der Heidenauer Straße kam und geradeaus in die Fabrikstraße wollte.

Die 61-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Von cs