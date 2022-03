Pirna

Zwei Mal ist eine Autofahrerin am Dienstagnachmittag in den Gegenverkehr geraten und mit Lastwagen zusammengestoßen. Es gab keine Verletzten.

Die 77-Jährige war auf dem Kahrenweg in Richtung Ortszentrum unterwegs, als sie aus bisher ungeklärter Ursache an der Einmündung der Fabrikstraße einen MAN-Laster touchierte, der ihr entgegenkam. Danach setzte sie ihre Fahrt fort, geriet erneut in den Gegenverkehr und stieß diesmal frontal mit einem Scania-Sattelzug zusammen.

Es entstanden keine Personenschäden, aber ein Sachschaden von rund 13.000 Euro. Die 77-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

Von lg