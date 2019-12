Pirna

In der vergangenen Nacht ist es in einer Wohnung eines Wohnheims an der Glashüttenstraße in Pirna zu einem Brand gekommen. Bisherigen Ermittlungen zufolge zündeten Unbekannte einen Wäschesack im Badezimmer an. Der Brand beschädigte die Badezimmereinrichtung. Abschließende Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen zur Zeit noch nicht vor.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

Von ffo