Pirna

Polizisten haben am Sonntagnachmittag an der Remscheider Straße in Pirna-Sonnenstein einen Mann ertappt, der an einem stillgelegten VW ungültige Kennzeichen angebracht hatte und mit dem Auto gefahren war. Aufmerksame Zeugen hatten die Beamten auf den 29-jährigen aufmerksam gemacht. Der Deutsche besitzt zudem keine Fahrerlaubnis. Nun ermittelt die Polizei unter anderem wegen Kennzeichenmissbrauch und Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Von ttr