Eine 85 Jahre alte Frau hat in Pirna schwere Verbrennungen erlitten. Sie sei mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen worden, sagte ein Polizeisprecher in Dresden.

Die Frau habe die schweren Verletzungen vermutlich erlitten, weil ihr Badewasser zu heiß war. Was genau geschehen sei, werde noch geprüft.

Es seien Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet worden. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge am Vormittag in einer Seniorenresidenz.

