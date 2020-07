Pirna

Die 85 Jahre alte Rentnerin, die sich am Donnerstag beim Bad in einer Pirnaer Seniorenresidenz schwere Verbrühungen zugezogen hat, ist zwischenzeitlich im Dresdner Uniklinikum gestorben. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Die Frau erlitt die schweren Verletzungen mutmaßlich, weil ihr Badewasser zu heiß war. Rettungskräfte hatten sie mehr als eine Stunde behandelt, bevor sie in die Klinik eingeliefert wurde. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung dauern an.

Von DNN