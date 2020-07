Pirna

Bei einem Verkehrsunfall im Pirnaer Stadtteil Graupa ist am Sonntagabend ein Rennradfahrer lebensgefährlich verletzt worden. An der Kastanienallee am Abzweig Borsbergstraße kollidierte der 54-Jährige mit einem Opel Astra, dabei wurden er und sein Rad vom Auto überrollt. Ersten Erkenntnissen zufolge waren der Radfahrer sowie die 31-jährige Autofahrerin von Pirna aus in Richtung Dresden unterwegs.

Auto überrollt Kopf und Oberkörper des Radlers

Die 31-Jährige überholte den Rennradler mit ihrem Opel rund 150 Meter vor der späteren Unfallstelle. Am Abzweig Borsbergstraße fuhr die Autofahrerin langsamer und blinkte links. Der 54-Jähriger war inzwischen auf gleicher Höhe mit dem Opel und wollte rechts überholen. Plötzlich bog das Auto jedoch nach rechts in die Borsbergstraße ab. Der Radfahrer stieß mit dem Auto zusammen und stürzte.

In der Folge fuhr der Opel Astra über das Rennrad und schleifte den 54-Jährigen laut Augenzeugenberichten mehrere Meter mit. Anschließend überrollte das Auto Kopf und Oberkörper des Radlers. Der Mittfünfziger blieb regelungslos unter dem Opel, hinter dem rechten Vorderrad, liegen.

Feuerwehr, Rettungsdienst sowie Polizei wurden umgehend verständigt. Währenddessen eilten Anwohner zum Unfallort. Einer holte geistesgegenwärtig einen Wagenheber. Mit diesem hob er das Auto an und zog den bewusstlosen Rennradfahrer hervor, ehe die Feuerwehr am Ort des Geschehens eintraf.

Unfallanalytiker dokumentieren Spuren des Unfalles

Der lebensgefährlich verletze, aus Dresden stammende Radfahrer wurde noch vor Ort im Rettungswagen medizinisch versorgt und anschließend in die Uniklinik nach Dresden gefahren. Die 31-jährige Opelfahrerin hatte im Zuge des Unfalles einen Schock erlitten und wurde ins Klinikum Pirna gebracht. Auch ihr Beifahrer kam etwas später ins Klinikum.

Der Verkehrsunfalldienst der Polizei Dresden übernahm die Aufnahme des Unfalls. Gemeinsam mit zwei Gutachtern aus Dresden dokumentierten sie Spuren des schweren Verkehrsunfalls. Die Unfallanalytiker brachten auch eine Drohne zum Einsatz. Damit fotografierten sie den Unfallort aus der Luft. Die Kastanienallee war bis gegen 21.30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt.

Der Sachschaden am Auto und dem Rennrad beträgt rund 1 500 Euro. Die Polizei ermittelt zur genauen Unfallursache und hat das Rennrad sowie das Auto beschlagnahmt, wertet die Spuren aus. Vor Ort waren neben dem Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber auch die Polizei sowie die Feuerwehr der Hauptwache Pirna und die freiwilligen Feuerwehren der Ortsteile Graupa und Copitz.

Von df und ffo