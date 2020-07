Pirna

Ein betrunkener Radfahrer hat sich am Montagnachmittag an der Krietzschwitzer Straße verletzt. Wie die Polizei mitteilt, war der 53-Jährige in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als er kurz nach der Einmündung Struppener Straße auf einen Hyundai auffuhr. Ein Alkoholtest bei dem Radler ergab einen Wert von rund zwei Promille. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Es entstand eine Schaden von rund 1000 Euro

Von DNN