Pirna

Einen 34-jährigen Fahrraddieb haben Polizisten am Montagnachmittag festgenommen.

Den Beamten war ein Fahrraddiebstahl angezeigt worden: Ein bis dahin Unbekannter hatte ein Mountainbike entwendet, das am Vorderrad hinter einem Markt an der Hospitalstraße angeschlossen war. Das Vorderrad ließ der Täter dabei im Ständer zurück. Kurze Zeit später beobachteten zwei Zeugen in der Innenstadt, wie der Mann jeweils das Vorderrad zweier Fahrräder aus einem Haus und einem Fahrradständer stahl, eins davon in das entwendete Fahrrad einbaute und davonfuhr.

Polizisten entdeckten den 34-Jährigen auf der Rottwerndorfer Straße, stoppten und nahmen ihn fest. Das Fahrrad und die Vorderräder hatte er noch bei sich, außerdem einige Lebensmittel, deren Überprüfung ergab, dass er sie kurz zuvor in einem Lebensmittelmarkt an der Rottwerndorfer Straße gestohlen hatte. Die Polizisten stellten die gestohlenen Gegenstände sicher und ermitteln nun wegen mehrerer Diebstähle gegen den Mann.

Von lg