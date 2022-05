Pirna

Am Wochenende stoppten Polizeibeamte zwei Männer, die unter Alkoholeinfluss Fahrrad fuhren. Am Samstagabend fiel Polizisten auf der Lindenstraße ein 46-jähriger Radfahrer ohne Licht am Rad auf. Außerdem war offensichtlich nicht in der Lage, geradeaus zu fahren und konnte mehrfach nur knapp einen Sturz vermeiden. Sie kontrollierten den Mann und stellten fest, dass er mit knapp 3 Promille unter Alkoholeinfluss stand.

Am Sonntagnachmittag stoppten die Beamten auf der Rottwerndorfer Straße ein Fahrrad mit Hilfsmotor zu einer Verkehrskontrolle. Beim dem 45-jährigen Fahrer bemerkten sie Alkoholgeruch und veranlassten daraufhin einen Atemalkoholtest, der einen Wert von etwa 1,5 Promille ergab. Gegen die beiden Männer wurden Blutentnahmen angeordnet und Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

Von cs