Pirna/Dürrröhrsdorf-Dittersbach

Die Polizei sucht aktuell nach zwei vermissten Jugendlichen. Die 13-jährige Charlie W. aus Pirna und der 16-jährige Benjamin L. aus Dürrröhrsdorf-Dittersbach sind seit vergangenem Freitag verschwunden. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden gemeinsam unterwegs sind.

Charlie W. verließ an diesem Tag ihre Wohnung an der Königsteiner Straße in Pirna und ist seither unbekannten Aufenthalts. Benjamin L. wurde am vergangenem Freitag letztmalig auf dem Parkplatz eines Discounters in Lohmen gesehen.

Charlie W. und Benjamin L. werden vermisst. Quelle: Polizei Dresden

Charlie W. ist etwa 1,70 Meter groß und von schlanker Gestalt. Sie hat glatte braune Haare, die über die Schulter reichen, und trägt eine Brille. Bekleidet war die 13-Jährige mit einer schwarzen Leinenhose, einem schwarzen Kapuzenpulli mit aufgedrucktem Stinkefinger sowie Turnschuhen mit auffälligen Farbflecken. Sie trug einen schwarzen Rucksack mit weißer Aufschrift.

Benjamin L. ist etwa 1,85 Meter groß und ebenfalls von schlanker Gestalt. Er hat braune wellige Haare und trug eine schwarze Cargohose, einen schwarz-weißen Pullover mit einem Smiley-Aufdruck und blaue Sportschuhe.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der beiden Vermissten machen können. Hinweise nimmt die Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer (0351) 483 22 33 entgegen.

