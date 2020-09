Pirna

Eine 41 Jahre alte Opel-Fahrerin musste sich am Sonntag in Pirna aus ihrem brennenden Auto retten. Die Frau war auf der A 17 in Richtung Dresden unterwegs, als sie auf Höhe der Abfahrt Pirna bemerkte, dass der Wagen anfing zu qualmen. Sie schaffte es noch, die Autobahn zu verlassen, bevor der Opel Feuer fing.

Ersthelfer vom DRK, die zufällig vorbeikamen, halfen der Frau. Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Heidenau löschten den Brand. Die Polizei ermittelt zur Ursache des Feuers. Der Pkw erlitt Totalschaden, die 41-Jährige blieb unverletzt.

Von DNN