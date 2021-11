Pirna

Der Besitzer eines Pirnaer Autohauses hat am späten Donnerstagabend einen mutmaßlichen Einbrecher auf Beutezug entdeckt. Der 20-Jährige war laut Polizei offenbar durch ein Rolltor in die Werkstatt- und Büroräume an der Dresdner Straße gekommen und durchsuchte dort sämtliche Schränke und Schubladen. Als der Eigentümer ihn gegen 22.15 Uhr überraschte, versuchte der junge Mann zu fliehen, doch der Autohändler hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf.

Gestohlen hatte der 20-Jährige offenbar noch nichts. Ein Alkoholtest bei dem jungen Deutschen ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Verletzt wurde niemand, Angaben zum Sachschaden konnte die Polizei noch nicht machen.

Von ttr