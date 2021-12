Pirna

In Pirna kam es am Montagnachmittag zu einiger Aufregung in einem Einkaufsmarkt an der Königsteiner Straße. Ein Mann verletzte das Hygienekonzept der Einrichtung, woraufhin er von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes angesprochen wurde. Letztlich forderte er den Mann auf, den Laden zu verlassen. Daraufhin wurde er vom Angesprochenen beleidigt. Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes wollte den Mann nun bis zum Eintreffen der Polizei festhalten, was zu einer Auseinandersetzung führte. Dabei wurde der Mitarbeiter leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung gegen den 40-jährigen Pirnaer.

Von SP