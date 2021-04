Pirna

In Pirna haben am Samstag zwei Männer Möbel und andere Gegenstände vom Balkon eines Hauses am Varkausring geworfen. Dabei wurde ein Dacia Sandero beschädigt.

Die Polizei rückte an und traf in der Wohnung auf zwei stark alkoholisierte Männer. Bei einem 30-Jährigen wurden 4,5 Promille gemessen, ein 36-Jähriger hatte 4,6 Promille. Beide kamen in eine Klinik. Gegen sie wird wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Von fkä