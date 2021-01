Pirna

Eine bislang unbekannte Frau hat am Dienstagmorgen ein sechsjähriges Mädchen auf der Breiten Straße in Pirna „verdächtig angesprochen“. Das teilte die Polizei Dresden am Mittwoch mit.

Anschließend ergriff sie die Hand der Sechsjährigen und nahm sie einige Meter mit. Das Mädchen konnte sich jedoch losreißen und zu ihrer Oma flüchten, die zur Tatzeit in einem Geschäft war.

Anzeige

Die Hintergründe sind noch unklar, die Polizei ermittelt in dem Fall.

Von ffo