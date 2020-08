Pirna

Auf einem Grundstück an der Burglehnstraße in Pirna-Copitz ist am Freitagvormittag eine mannshohe Hecke auf reichlich 20 Metern abgebrannt. 25 Feuerwehrleute waren im Einsatz um das Feuer zu löschen und ein Übergreifen auf das Nachbargrundstück zu verhindern.

Als Brandursache steht laut Polizei im Raum, dass ein 80-jähriger Anwohner in der prallen Sonne versuchte, neben der Hecke Unkraut abzuflammen. Gegen ihn wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Der Senior hatte sich durch das Feuer leichte Verbrennungen an einem Bein zugezogen, die vor Ort vom Rettungsdienst behandelt wurden.

Von fg