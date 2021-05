Pirna

In Pirna wurde am Wochenende erneut die Fassade eines Hauses am Hausberg beschmiert. Unbekannte sprühten ein Hakenkreuz, die Zahlenfolge 187 und das Wort “Sex” mit schwarzer Farbe an die Hauswand.

Bereits im März diesen Jahres kam es in Pirna zu einer Serie mit ähnlichen Schmierereien. Auch damals war genau dieses Haus, in dem sich eine Tierarztpraxis befindet, betroffen. Die Täter sprühten ebenfalls die Zahlenfolge 187 und einen Davidstern mit roter Farbe an die gleiche Fassade.

Im März hatten die Täter außerdem im gesamten Stadtgebiet an Häusern, Kirchen, Denkmälern, Autos und einem Krankenhaus mindestens 19 Schmierereien mit dem Davidstern und “187” hinterlassen.

In dem neuerlichen Fall ist der Schaden ist noch nicht beziffert. Die Polizei hat die Ermittlungen unter anderem wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Von df