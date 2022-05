Pirna

Am Montagabend sind ein 13-Jähriger und ein 36-Jähriger von einer Gruppe Jugendlicher geschlagen und getreten worden.Die Gruppe attackierte zunächst den Jugendlichen im Gottleubapark. Der Mann kam später hinzu, suchte die Gruppe auf, die sich zwischenzeitlich in einen Park an der Ernst-Thälmann-Straße begeben hatte, und wollte sie zur Rede stellen. Bei dem Versuch wurde er jedoch ebenso angegriffen und getreten.

Die Angegriffenen wurden leicht verletzt.Alarmierte Polizisten konnten schließlich zwei der Angreifer stellen. Gegen die beiden 14-Jährigen sowie ihre bisher unbekannten Begleiter wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

Von cs