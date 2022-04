Pirna

Am Montagmittag wurde ein Fahrrad von einem Gelände an der Geibeltstraße gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, stand das E-Bike an einem Hinterausgang eines Geschäftes. Der Täter kam mit einem eigenen, älteren Rad, durchtrennte das Schloss und fuhr mit dem Fahrrad im Wert von rund 4.500 Euro davon. Das zurückgelassene Rad wurde sichergestellt.

Die Polizei ermittelt und geht Hinweisen nach, wonach es sich bei dem Täter um einen 35-Jährigen handeln könnte, der zuvor in einem Markt an der Hugo-Küttner-Straße versuchte, eine Musikbox zu stehlen und einen Mitarbeiter mit einem Elektroschockgerät bedrohte.

Von cs