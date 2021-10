Pirna/Breitenau

Am Freitag hat die Bundespolizei in Pirna elf Personen ausländischer Herkunft festgestellt. Sie wurden vermutlich illegal von einem bisher unbekannten Schleuser nach Deutschland gebracht. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei handele es sich bei den Personen um syrische Staatsangehörige im Alter von zwei bis 43 Jahren. Die elf unerlaubt eingereisten Personen wurden zur Bundespolizei nach Berggießhübel gebracht. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen stellten die Migranten aus Syrien ein Schutzersuchen. Anschließend wurden sie nach Dresden in die Erstaufnahmeeinrichtung gebracht. Die Ermittlungen der Bundespolizei richten sich nun insbesondere gegen die Organisatoren der Einschleusung.

Weitere Fälle im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge

Drei Stunden nach dem Fall in Pirna entdeckten Bundespolizisten am Rastplatz „Am Heidenholz“ der A17 zunächst einen syrischen Staatsangehörigen in einem Reisebus. Der 16-Jährige verfügte nicht über die erforderlichen Dokumente für seine Einreise nach Deutschland. Außerdem hatte sich noch ein 26-jähriger im Reisebus versteckt, doch die Beamten fanden ihn bei der Kontrolle. Auch er reiste ohne gültige Papiere. Beide stellten ein Schutzersuchen. Der 16-Jährige wurden dem Jugendamt Pirna überstellt, der 26-Jährige zur Erstaufnahmeeinrichtung nach Dresden gebracht.

Am Sonntag konnte die Bundespolizei in den Nachtstunden auf der A17 eine weitere Schleusung von vier syrischen Staatsangehörigen unterbinden. Die Kontrolle der Personen erfolgte ebenfalls am Rastplatz „Am Heidenholz“. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ein. Zwei der vier Geschleusten stellten Asylgesuche. Gegen die anderen werden aufenthaltsbeendende Maßnahmen vorbereitet.

Von BW