Pirna

Mit einem Baseballschläger bewaffnet hat am Mittwochnachmittag ein 21-Jähriger zwei Männer in einem Markt an der Remscheider Straße angegriffen.

Der Täter schlug im Markt nach einem 29-Jährigen und einem 18-Jährigen und verfolgte sie in ein Hinterzimmer. Dort erlitt der 29-Jährige schwere Verletzungen. Er musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 18-Jährige blieb unverletzt. Der Täter beschädigte außerdem eine Ofentür. Dann floh er aus dem Markt.

Alarmierte Polizisten konnten ihn wenig später im Umfeld stellen und vorläufig festnehmen. Der Baseballschläger und auch ein Messer, das der Mann im Markt bei sich getragen hatte, fanden Beamte später und stellten sie sicher. Sie ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Von lg