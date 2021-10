Pirna

Am Mittwochnachmittag hat die Dachecke einer Werkhalle in Pirna-Copitz gebrannt. Ein 59-Jähriger hatte zuvor versucht Unkraut auf dem Stellplatz vor der Halle mit einem Brenner zu vernichten. Durch einen Windstoß sprang das Feuer des Gasbrenners auf eine nebenstehende Konifere über. Kurze Zeit später stand der Nadelbaum vollständig in Flammen und zündete auch einige Dachbalken der nebenstehenden Werkhalle an.

Die Feuerwehr rückte an und brachte das Feuer unter Kontrolle, bevor es sich über das gesamte Dach ausbreiteten konnte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 500 Euro. Die Beamten ermitteln in dem Fall wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Von BW