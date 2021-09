Pirna

In Pirna-Copitz ist ein 29-jähriger Seat-Fahrer am Montagvormittag auf der Albert-Wetzig-Straße gegen einen Skoda Fabia gestoßen. Er war aus Richtung Schillerstraße unterwegs und stieß gegen den am rechten Fahrbahnrand stehenden Skoda. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Bei der folgenden Überprüfung durch die Polizei konnte der Fahrer keinen Führerschein vorweisen. Dafür reagierte ein Drogentest positiv auf Amphetamine. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Von SP