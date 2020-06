Pirna

In Rottwerndorf ist am Dienstagnachmittag ein Motorradfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Der 42-Jährige wollte vor einer Polizeikontrolle in Krietzschwitz flüchten. Auf dem Eichgrundweg verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach rechts von der Straße ab und überschlug sich.

Warum der Biker flüchten wollte, war recht schnell klar: Ein Atemalkoholtest ergab 1,3 Promille. Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

Anzeige

Weitere DNN+ Artikel

Von fkä