Pirna: BMW rammt Straßenlaterne – Feuerwehr muss Mast umlegen

Ein etwas anderer Einsatz für die Feuerwehr-Kameraden aus Pirna: Sie bewahrten einen Laternenmast vor dem Umfallen – indem sie ihn absägten. Am Freitagnachmittag war ein Autofahrer mit seinem Wagen gegen den Lichtmasten auf dem begrünten Mittelstreifen der S 172 geprallt. Zwar trug der Mann am Steuer keine Verletzungen davon, doch die Laterne drohte umzukippen. Also stellte ein Mitarbeiter der Pirnaer Stadtwerke den Strom der Straßenlampen ab. Anschließend sicherten die Feuerwehrleute von einer Drehleiter aus den Mast, trennten ihn mit einer Flex ab und ließen ihn zu Boden. Dazu war die Straße für eine Viertelstunde voll gesperrt.

Der BMW wurde abgeschleppt. Den entstandenen Schaden bezifferte die Polizei auf etwa 5000 Euro. Auf der S 172 kam es rund zwei Stunden lang zu Behinderungen.

