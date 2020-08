Pirna

Auf einem Firmengelände in Pirna sind in den vergangenen Tagen zwei Autos durch den Beschuss mit Stahlkugeln beschädigt worden. Wie die Polizei meldet, standen der VW Touran und der VW Caravaelle seit Mittwochnachmittag auf einem Gelände an der Clara-Zetkin-Allee. Der Schaden wurde am Montag festgestellt.

In einen angrenzenden Zaun waren ebenfalls mehrere Kugeln eingeschlagen. Die Polizei stellte sieben Stahlkugeln sicher und ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Von fkä